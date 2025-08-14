Moradora de Jurerê Internacional recebia Bolsa Família como pessoa em situação de rua Luciane de Passos, secretária de Assistência Social, afirmou que benefício foi imediatamente cortado e mais da metade dos cadastrados... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h58 ) twitter

Uma moradora de Jurerê Internacional, bairro de alto padrão em Florianópolis, teve o Bolsa Família cortado após ser identificada como beneficiária do programa, cadastrada como pessoa em situação de rua. O caso foi descoberto pela Secretaria de Assistência Social, que apura outros possíveis recebimentos indevidos na capital. “Não podemos aceitar que pessoas que não estão dentro dos critérios recebam e tirem de outras que precisem”, disse Luciane de Passos, secretária da pasta há pouco mais de um mês, em entrevista ao ND Mais.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

