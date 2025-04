ND Mais |Do R7

Moradores da praia do Forte recebem novo ultimato e protestam contra demolição de casas Em despacho, União dispensa acordo e Justiça Federal mantém decisão que manda demolir casas na praia do Forte, em Florianópolis

Moradores protestaram contra a demolição de casas na praia do Forte, em Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (23). A União dispensou um acordo e a Justiça Federal deu 72 horas para que os imóveis sejam desocupados para a demolição, programada para esta sexta-feira (25). As oito edificações ficam ao lado da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, área tombada pela União, que estão sob responsabilidade do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Saiba mais sobre essa polêmica e a luta dos moradores acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais: