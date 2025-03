Moradores de Blumenau atingidos pelas enxurradas podem solicitar saque do FGTS O valor do saque do FGTS pode chegar a até R$ 6.220, dependendo do saldo de cada conta vinculada ao trabalhador ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h25 ) twitter

Moradores de Blumenau que foram afetados pelas enxurradas no mês de fevereiro podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na modalidade saque calamidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como solicitar o saque e garantir seu direito.

