Moradores de cidade de SC podem sacar FGTS após chuvas intensas Situação de emergência foi reconhecida em Palma Sola, no Oeste de Santa Catarina, após chuvas em dezembro ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os moradores de Palma Sola, no Oeste de Santa Catarina, podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) após a situação de emergência por causa das chuvas intensas que atingiram a cidade em dezembro de 2024 ser reconhecida pelo Governo Federal.

Saiba mais sobre como realizar o saque e os requisitos necessários consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Pescadoras de plástico’: projeto ambiental recicla e conscientiza através da arte em SC

Conheça a ‘droga do amor’, cuja apreensão cresceu 64% em SC no último ano

Com recordes em hotelaria e aeroporto, Joinville cresce como destino turístico e de negócios