Moradores de Guaramirim recebem galões de água durante crise de desabastecimento Cerca de 5 mil galões foram disponibilizados pela Defesa Civil de SC para o município de Guaramirim ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Guaramirim, no Norte de Santa Catarina, divulgou nesta quarta-feira (19) a distribuição de galões de água para moradores dos bairros mais afetados pela crise de desabastecimento que afeta a cidade há uma semana. O fornecimento dos galões iniciou às 13h.

Saiba mais sobre a situação crítica e as medidas adotadas acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tutor encontra 12 cães são mortos envenenados em propriedade de SC

Estratégias da roleta: como aumentar suas chances de ganhar

Acidentes com água-viva crescem 89% em SC e banhista é socorrido com choque anafilático