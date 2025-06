Moradores ouvem gritos antes de corpo ser encontrado na Praia dos Amores, em Imbituba Polícia Científica recolheu o corpo para apurar a causa da morte; vítima tinha 46 anos ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h57 ) twitter

Um homem de 46 anos foi encontrado morto na Praia dos Amores, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. O resgate do corpo aconteceu nessa quarta-feira (4), no bairro Vila Esperança, em uma ação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores ouviram gritos de socorro por volta das 3 horas, mas não encontraram ninguém ao se aproximarem do local. Os socorristas foram acionados e encontraram o homem parcialmente submerso, preso entre as pedras do costão.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

