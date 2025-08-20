Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores perdem posse de imóvel rural para herdeiros após 25 anos em SC

O caso começou em 2022, quando duas pessoas ajuizaram ação de interdito proibitório contra três irmãos em Capinzal, no Oeste

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Após viverem por mais de duas décadas em um imóvel rural, em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina, dois moradores perderam na Justiça o direito de permanecer na área. O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) reconheceu que a posse era precária e declarou o direito de herdeiros do antigo proprietário sobre a propriedade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.