Moradores perdem posse de imóvel rural para herdeiros após 25 anos em SC O caso começou em 2022, quando duas pessoas ajuizaram ação de interdito proibitório contra três irmãos em Capinzal, no Oeste

Após viverem por mais de duas décadas em um imóvel rural, em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina, dois moradores perderam na Justiça o direito de permanecer na área. O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) reconheceu que a posse era precária e declarou o direito de herdeiros do antigo proprietário sobre a propriedade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

