Moradores precisam andar 9 km até o trabalho após deslizamento bloquear SC-281 há 111 dias

Moradores relatam que precisam andar ao menos 9 km para ir trabalhar após uma queda de barreira bloquear a SC-281, em Angelina, na Grande Florianópolis. A queda ocorreu em abril e matou um homem que trabalhava na pavimentação da rodovia. Desde então, moradores que estão do outro lado do deslizamento aguardam, há 111 dias, pela liberação da rodovia.

Para saber mais sobre essa situação crítica e como os moradores estão lidando com os desafios diários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

