Moradores tentam barrar abertura de suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis
Comunidade ingressou com uma ação junto ao Ministério Público para que o órgão apure os fatos; a reportagem tenta contato com os empresários...
Um abaixo-assinado, com mais de 600 assinaturas, tenta impedir a abertura de uma suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis. O documento afirma que o estabelecimento, localizado ao pé do Morro da Cruz, no bairro Agronômica, seria aberto em uma região predominantemente residencial, o que vai contra o plano diretor do município.
Um abaixo-assinado, com mais de 600 assinaturas, tenta impedir a abertura de uma suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis. O documento afirma que o estabelecimento, localizado ao pé do Morro da Cruz, no bairro Agronômica, seria aberto em uma região predominantemente residencial, o que vai contra o plano diretor do município.
Saiba mais sobre essa polêmica e as ações dos moradores consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa polêmica e as ações dos moradores consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: