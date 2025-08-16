Moradores tentam barrar abertura de suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis Comunidade ingressou com uma ação junto ao Ministério Público para que o órgão apure os fatos; a reportagem tenta contato com os empresários... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um abaixo-assinado, com mais de 600 assinaturas, tenta impedir a abertura de uma suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis. O documento afirma que o estabelecimento, localizado ao pé do Morro da Cruz, no bairro Agronômica, seria aberto em uma região predominantemente residencial, o que vai contra o plano diretor do município.

Saiba mais sobre essa polêmica e as ações dos moradores consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vivapark Porto Belo e Famex apresentam Vitta 27, novo marco arquitetônico do bairro parque

Veja onde vai chover e onde o calor vai bater os 39 °C no fim de semana

Vídeo flagra salvamento dramático de trabalhador que rompeu artéria em SC