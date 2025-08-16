Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores tentam barrar abertura de suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis

Comunidade ingressou com uma ação junto ao Ministério Público para que o órgão apure os fatos; a reportagem tenta contato com os empresários...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um abaixo-assinado, com mais de 600 assinaturas, tenta impedir a abertura de uma suposta casa noturna em área nobre de Florianópolis. O documento afirma que o estabelecimento, localizado ao pé do Morro da Cruz, no bairro Agronômica, seria aberto em uma região predominantemente residencial, o que vai contra o plano diretor do município.

Saiba mais sobre essa polêmica e as ações dos moradores consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.