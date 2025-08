Morango do amor dobra preço da fruta e produtores de SC adaptam cultivo para produzir mais Doce viral elevou os preços da fruta e fez agricultores da capital catarinense do morango adaptarem técnicas de cultivo ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 18h57 ) twitter

ND Mais

O morango do amor, doce que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas, tem movimentado a economia de Santa Catarina. A grande procura pela fruta levou produtores rurais a adaptarem as técnicas de produção, para manter a oferta em alta mesmo no inverno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa tendência que está agitando a economia local!

