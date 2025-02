Morre aos 80 anos Niso Balsini, famoso ortopedista de Joinville Médico respeitado, Niso Balsini teve carreira reconhecida pela dedicação e cuidado com pacientes e colegas de profissão ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morreu no último sábado (18) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o médico ortopedista Niso Balsini, aos 80 anos. Respeitado entre colegas de profissão, o Balsini teve carreira reconhecida pela dedicação e cuidado com que atuava.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a vida e legado do Dr. Niso Balsini.

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar hoje (20/1): cotação comercial e de turismo

Polícia escolta morador após tentativa de linchamento por suspeita de estupro em SC

Trump, Iggy Azelia e Akon: famosos que já lançaram sua própria criptomoeda