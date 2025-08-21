Morre bebê de 8 meses que foi para UTI com fraturas e sinais de agressão em SC
A bebê foi internada com sinais de agressão pelo corpo na quarta-feira (20), em Joaçaba; durante o registro da ocorrência, a mãe apresentou...
A bebê de 8 meses que estava internada em estado grave com sinais de agressão em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, morreu na noite de quarta-feira (20). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.
