Morre bebê de 8 meses que foi para UTI com fraturas e sinais de agressão em SC A bebê foi internada com sinais de agressão pelo corpo na quarta-feira (20), em Joaçaba; durante o registro da ocorrência, a mãe apresentou... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A bebê de 8 meses que estava internada em estado grave com sinais de agressão em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, morreu na noite de quarta-feira (20). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.

Leia Mais em ND Mais:

Dados revelam que 90% dos casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes acontecem em casa

‘Balança, mas não cai’: forte vento atrapalha e navio vive momento de tensão em ancoragem em SC

‘Risco de fuga e gravidade’: MPSC pede prisão de influenciador pego com 175 kg de cocaína em SC