Morre bebê de 8 meses que foi para UTI com fraturas e sinais de agressão em SC

A bebê foi internada com sinais de agressão pelo corpo na quarta-feira (20), em Joaçaba; durante o registro da ocorrência, a mãe apresentou...

ND Mais|Do R7

A bebê de 8 meses que estava internada em estado grave com sinais de agressão em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, morreu na noite de quarta-feira (20). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

