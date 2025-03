Morre bombeira militar de SC que se afogou durante curso de mergulho A bombeira militar de Chapecó se afogou durante um curso de mergulho no Rio Itajaí; a morte foi confirmada na tarde desta sexta-feira... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h05 ) twitter

Morreu nesta sexta-feira (28), a bombeira militar de SC que se afogou durante curso de mergulho no rio Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Lotada no 6ºBBM (Batalhão de Bombeiros Militar) em Chapecó, no Oeste, a soldado Tainá Pauli, de 28 anos, ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), por 10 dias.

