Morre Cacá Diegues, cineasta e membro da Academia Brasileira de Letras, aos 84 anos Cacá foi um dos fundadores do movimento Cinema Novo e dirigiu “Quando o Carnaval Chegar” (1972), “Xica da Silva” (1976) e “Deus É Brasileiro... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morreu na madrugada desta sexta-feira (13), aos 84 anos, o renomado diretor Cacá Diegues. O cineasta, imortal na ABL (Academia Brasileira de Letras), não resistiu às complicações de uma cirurgia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a vida e a obra desse ícone do cinema brasileiro.

Leia Mais em ND Mais:

Unimed Grande Florianópolis e Einstein promovem workshop para avanço da nova maternidade

Temporal abre crateras e carros ficam submersos em Blumenau: veja os estragos da chuva

Quais são os 41 medicamentos gratuitos no Farmácia Popular