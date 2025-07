Morre em acidente ex-jogador campeão da Série C pelo Avaí, em Florianópolis Arthur Jäger, campeão da série C em 1998 pelo clube, faleceu aos 49 anos após acidente na Beira-Mar Norte ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 03h56 (Atualizado em 28/07/2025 - 03h56 ) twitter

O ex-volante do Avaí, Arthur Fraxino Jäger, um dos grandes nomes do time campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 1998, morreu neste sábado (26), aos 49 anos, vítima de um acidente de trânsito em Florianópolis. A colisão aconteceu na Avenida Beira-Mar Norte, em um trecho próximo ao Hotel Majestic.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

