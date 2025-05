Morre idosa vítima de acidente com atletas da terceira idade na BR-280: ‘Legado de inspiração’ O acidente ocorreu no sábado (3) e envolveu uma van que retornava com os atletas da terceira idade que participaram de um evento em... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 01h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 01h06 ) twitter

Morreu na manhã desta segunda-feira (5), a idosa que estava internada após o acidente envolvendo um grupo de atletas da terceira idade na BR-280, em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, no sábado (3).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente e suas consequências.

