Morre Léo Batista, lenda do jornalismo esportivo, aos 92 anos Com mais de 77 anos de carreira no jornalismo, lenda da comunicação esportiva morreu neste domingo (19) no Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 21h27 (Atualizado em 19/01/2025 - 21h27 )

O jornalista Léo Batista, 92 anos, morreu neste domingo (19), no Hospital D’or, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por conta de um tumor no pâncreas. Lenda da comunicação esportiva no país, o apresentador dedicou mais de 77 anos de carreira ao jornalismo.

Para saber mais sobre a trajetória e legado de Léo Batista, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

