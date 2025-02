Morre Márcio Schutz, um dos principais carnavalescos da Grande Florianópolis, aos 72 anos Com passagens por várias agremiações, Márcio Schutz é o único tetracampeão do carnaval de Floripa, pela escola Copa Lord ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 00h45 (Atualizado em 18/01/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O carnaval da Grande Florianópolis se despediu na quinta-feira (16) de Márcio Schutz, que estava atualmente como carnavalesco do GRES Nação Guarani de Palhoça. Importante nome do cenário catarinense, além de fundador e idealizador da Nação Guarani, Márcio também teve passagens por várias agremiações e é o único tetracampeão do carnaval de Floripa, pela escola Copa Lord.

Saiba mais sobre a vida e legado de Márcio Schutz consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Carro é ‘engolido’ por buraco após rua ceder em bairro de Florianópolis

Aeroporto de Florianópolis retoma operação após voos cancelados por chuvas; veja novos horários

‘Está caindo’: Com risco iminente, ponte que liga Itapema a Camboriú é interditada