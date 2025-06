Morre Mario Adler, fundador da Estrela e criador do Dia das Crianças no Brasil Mario Adler que morreu nessa sexta-feira (30) tornou a Brinquedos Estrela uma das maiores indústrias do país ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 01/06/2025 - 04h55 ) twitter

O empresário Mario Adler, responsável por transformar a Brinquedos Estrela em uma das maiores fabricantes do país, morreu nessa sexta-feira (30), em São Paulo, aos 86 anos. A causa da morte não foi divulgada. Além de liderar a expansão da Estrela, Adler foi o idealizador da popularização do Dia das Crianças no Brasil, hoje uma das datas mais importantes para o varejo nacional. Em 2023, o comércio brasileiro movimentou R$ 9,35 bilhões na data, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio).

