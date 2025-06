Morre motociclista que parou embaixo de micro-ônibus após acidente em Chapecó O grave acidente ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira (27), no bairro Jardim Itália; motociclista foi socorrido, mas não resistiu... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h55 ) twitter

O motociclista se envolveu em um grave acidente com um micro-ônibus, teve a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar. A colisão ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira (27), na Travessa Roberto Leal, esquina com a rua Marechal Bormann, no bairro Jardim Itália.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

