Morre mulher arrastada por caminhão em Chapecó

Vítima atropelada e arrastada por caminhão não resistiu e morreu no hospital; acidente ocorreu no Centro do município na manhã de segunda...

Foi identificada como Ines Maria Velasquez de Marin, de 64 anos, a mulher que foi atropelada e arrastada por caminhão no Centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

