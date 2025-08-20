Morre mulher arrastada por caminhão em Chapecó
Vítima atropelada e arrastada por caminhão não resistiu e morreu no hospital; acidente ocorreu no Centro do município na manhã de segunda...
Foi identificada como Ines Maria Velasquez de Marin, de 64 anos, a mulher que foi atropelada e arrastada por caminhão no Centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.
