Morre no hospital terceira vítima de colisão violenta na BR-282, em SC Acidente envolveu uma caminhonete S10 e um caminhão, no fim da tarde do domingo (27) em Nova Erechim, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 21h37 ) twitter

Morreu no hospital a terceira vítima da colisão violenta registrada no fim da tarde do domingo (27) na BR-282, em Nova Erechim, no Oeste de Santa Catarina. O passageiro da caminhonete Chevrolet/S10, um homem de 32 anos, morreu horas após dar entrada na unidade de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

