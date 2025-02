Morre o advogado Cyro Bacha Filho Cyro Filho pertence a uma das mais tradicionais famílias que fizeram história em Criciúma ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 27/02/2025 - 05h05 ) twitter

Morreu na manhã desta quarta-feira, 26, em Criciúma, aos 64 anos, depois de um procedimento cardíaco, o advogado Cyro Bacha Filho, integrante de uma das famílias mais tradicionais de Criciúma. Seu pai, o saudoso Cyro Bacha, foi um dos políticos históricos do sul do estado, e sua mãe, uma das mais destacadas socialites nas décadas de 70 e 80, durante o glamour da aristocracia da alta sociedade criciumense. Cyro será sepultado nesta quinta-feira, 27, no cemitério municipal de Criciúma, onde está sendo homenageado.

