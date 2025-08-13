Morro da Pedra Branca tem comprador interessado e negociação avança na Grande Florianópolis Terreno, oferecido por R$ 5,5 milhões, compreende um dos principais pontos turísticos da Grande Florianópolis, entre os municípios...

O terreno à venda no Morro da Pedra Branca, que compreende a rocha que dá nome a região, está em vias de ser negociado. A informação foi obtida pela reportagem do ND Mais nessa terça-feira (12). Conforme o anúncio, a propriedade tem 24 hectares e custa R$ 5,5 milhões, além de escritura individualizada junto ao município de Palhoça, na Grande Florianópolis.

