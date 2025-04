Morro dos Cavalos: governo inicia elaboração do termo de referência para contratação de obra O trecho da BR-101, em Palhoça, é um dos principais gargalos do trânsito em Santa Catarina; prazo para finalizar o documento é de 15... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h20 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h20 ) twitter

A SIE (Secretaria do Estado de Santa Catarina) começou nesta quinta-feira (24) a elaboração do termo de referência para a contratação do anteprojeto de engenharia do contorno rodoviário do Morro dos Cavalos.

