Morro dos Cavalos será totalmente bloqueado para intervenção na BR-101 na terça Parte da BR-101 que passa pelo Morro dos Cavalos será bloqueada para retirada de uma rocha no km 231 ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 01h25 )

Parte da BR-101 que passa pelo Morro dos Cavalos será bloqueada nesta terça-feira (15), em Palhoça. Segundo a Arteris Litoral Sul concessionária da rodovia, a intervenção será feita para remover uma rocha que está no km 231 da BR.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as rotas alternativas e a situação do trânsito.

