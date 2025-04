Morro dos Cavalos tem tráfego liberado na BR-101 após interdição por chuvas em SC Trecho do Morro dos Cavalos foi bloqueado preventivamente na noite de quinta-feira (10) pela Arteris Litoral Sul ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h26 ) twitter

Após a interdição total da BR-101 devido às chuvas, a concessionária Arteris Litoral Sul informou que o trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça, foi liberado às 2h da madrugada desta sexta-feira (11). Ambos os sentidos da via foram bloqueados às 21h de quinta-feira (10), nos quilômetros 229, sentido sul, e 236, sentido norte. Segundo a Arteris, o bloqueio foi uma medida de prevenção diante das fortes chuvas em Palhoça.

