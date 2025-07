Morro dos Cavalos: terceira alternativa prevê apenas um túnel e pista atual em mão única em SC Proposta que inclui construção de apenas um túnel no Morro dos Cavalos, em Palhoça, e mudança da pista atual para tráfego em mão única... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h37 ) twitter

Uma nova proposta ganha força para resolver o antigo gargalo no trecho da BR-101 que atravessa o Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A alternativa, debatida em reunião na semana passada entre o Ministério dos Transportes e o Fórum Parlamentar Catarinense, propõe a construção de apenas um túnel, aliado ao aproveitamento da pista atual para tráfego em mão única. A medida visa reduzir o impacto financeiro da obra no valor do pedágio, viabilizando economicamente o projeto e acelerando a execução.

