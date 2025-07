Morte cruel: dupla que estrangulou homem em oficina de Chapecó é condenada a mais de 40 anos O crime aconteceu em uma oficina no bairro Líder, em fevereiro de 2021; homem foi encontrado morto, sem roupa, em uma cama improvisada... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h58 ) twitter

Dois homens foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapecó por matar Vanderlei Vicente Zeni, de 51 anos, estrangulado com uma cinta plástica. O crime aconteceu em uma oficina no bairro Líder, no Oeste de Santa Catarina, durante a madrugada de 23 de fevereiro de 2021. As penas foram de 19 anos e 1 mês, e 25 anos e 1 mês de prisão, ambas em regime fechado. Os condenados também devem cumprir oito meses de detenção em regime aberto.

