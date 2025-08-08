Morte de gatos em mutirão de castração causa revolta em Florianópolis: ‘Não vou esquecer’
Tutores questionam a atuação dos profissionais após a morte de gatos em mutirão de castração; dois animais vieram a óbito e outros...
A morte de dois gatos em mutirão de castração no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, gerou revolta nos tutores, que suspeitam de erro médico durante os procedimentos. Outros três gatos tiveram complicações pós-cirúrgicas e permanecem hospitalizados. Eles pertencem a uma mesma dona e estão internados em uma clínica veterinária. Um deles foi levado para tratamento na tarde desta quinta-feira (7).
A morte de dois gatos em mutirão de castração no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, gerou revolta nos tutores, que suspeitam de erro médico durante os procedimentos. Outros três gatos tiveram complicações pós-cirúrgicas e permanecem hospitalizados. Eles pertencem a uma mesma dona e estão internados em uma clínica veterinária. Um deles foi levado para tratamento na tarde desta quinta-feira (7).
Para saber mais sobre essa triste situação e as reações dos tutores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa triste situação e as reações dos tutores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: