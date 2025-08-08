Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Morte de gatos em mutirão de castração causa revolta em Florianópolis: ‘Não vou esquecer’

Tutores questionam a atuação dos profissionais após a morte de gatos em mutirão de castração; dois animais vieram a óbito e outros...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A morte de dois gatos em mutirão de castração no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, gerou revolta nos tutores, que suspeitam de erro médico durante os procedimentos. Outros três gatos tiveram complicações pós-cirúrgicas e permanecem hospitalizados. Eles pertencem a uma mesma dona e estão internados em uma clínica veterinária. Um deles foi levado para tratamento na tarde desta quinta-feira (7).

Para saber mais sobre essa triste situação e as reações dos tutores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.