Morte de idosa atropelada aconteceu após série de crimes em SC; entenda Os suspeitos foram presos em flagrante em Maravilha; A idosa de 77 anos morreu em Pinhalzinho, vítima de um atropelamento ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 06h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil de Santa Catarina esclareceu, com a Polícia Militar e a Polícia Científica, a série de crimes que culminaram na morte da idosa Sueli Lucia Pertussati, de 77 anos, vítima de atropelamento na madrugada do dia 23 de maio, em Pinhalzinho, no Oeste catarinense. Dois homens foram presos em flagrante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

‘Eu os amo, me desculpem’: mulher mata marido, filhos adolescentes e assina carta com sangue

Trecho da BR-470 terá interdição total em Blumenau na segunda-feira

Quem é o ‘homem de guerra’ de TH da Maré, preso por tráfico de drogas e homicídios no RJ