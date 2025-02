Morte de influenciador em SC: médicos alertam para riscos da anestesia geral em tatuagens Ricardo Godói morreu em um hospital privado de Itapema após a aplicação de anestesia geral para não sentir dor em uma tatuagem ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 22h26 ) twitter

O influenciador Ricardo Godói morreu na segunda-feira (20), em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, após a aplicação de anestesia geral para fazer uma tatuagem. Médicos apontam que a prática requer uma série de cuidados.

Saiba mais sobre os riscos e cuidados necessários em procedimentos com anestesia geral consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

