Morte de médico em SC: o que a polícia ainda busca saber sobre o caso

A Polícia Civil abriu uma investigação na última quinta-feira (6) para esclarecer as circunstâncias da morte do médico especialista em emagrecimento, Alisson Nunes, de 31 anos, que morreu no dia 4 de março. As investigações seguem em andamento, ainda sem saber a causa concreta da morte.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os desdobramentos deste caso intrigante.

