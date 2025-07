Morte em frente ao cemitério: colisão entre moto e ônibus escolar mata idoso em Itajaí Moto e ônibus escolar bateram de frente, ocasionando a morte do motociclista ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 15/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grave acidente envolvendo uma moto e ônibus escolar ocorrido nesta segunda-feira (14) matou um idoso de 75 anos no bairro Espinheiros, em Itajaí. Segundo o relato do motorista do ônibus à Polícia Militar, ao fazer uma manobra para desviar de um carro estacionado do lado direito, a motocicleta acabou colidindo de frente com o ônibus.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Esposa faz vaquinha para levar corpo do marido de volta ao Pará após acidente em Blumenau

Painel discute o crescimento do mercado imobiliário no Norte da Ilha

Mensagem em árvore chama atenção em local de acidente com duas mortes na BR-470 em SC