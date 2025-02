Mortes em rios, cachoeiras e trilhas aumentam no verão em SC e bombeiros alertam para prevenção Crescimento no fluxo de turistas em áreas naturais reforça a importância da prevenção de acidentes em trilhas, rios e cachoeiras; bombeiros... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 21h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h27 ) twitter

Na última semana, duas ocorrências graves evidenciaram os riscos existentes em rios, cachoeiras, trilhas e acampamentos em Santa Catarina. Por serem locais procurados por turistas durante os dias mais quentes, o Corpo de Bombeiros alerta para a importância da prevenção de acidentes.

Saiba mais sobre as dicas de segurança e como evitar tragédias em atividades ao ar livre consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

