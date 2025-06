Mortes no trânsito em Santa Catarina disparam quase 40% e colocam estado em ranking indesejado Único estado fora da região Norte com alta acima de 30%, Santa Catarina registrou 590 mortes no trânsito em 2024; em 2023, o número...

ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h56 )

