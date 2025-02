Morto a pedradas: homem linchado até a morte não estuprou criança em MG, conclui polícia Delegada explica que a mãe da criança confundiu o termo "agarrada" com "estuprada" e a notícia falsa resultou na morte de um homem... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um catador de recicláveis de 38 anos morreu no dia 10 de janeiro, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Elvis Cleiton da Silva Batista foi linchado até a morte por supostamente estuprar uma criança de 9 anos.

Para entender todos os detalhes desse caso trágico e as implicações da justiça com as próprias mãos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Deixada para morrer’: casal de SC é investigado por abandonar cachorra debilitada em pet shop

Carnaval de Joaçaba 2025: município se prepara com infraestrutura de ponta

‘Bons Motoristas’ poderão ter desconto no IPVA em Santa Catarina