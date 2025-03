Morto pela polícia, líder de ataque a Florianópolis era ‘extremamente violento’, diz delegado Em áudios interceptados pela investigação, criminoso conhecido como Romarinho, membro do PGC, disse que a ordem era para 'matar todo... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 05h10 (Atualizado em 21/03/2025 - 05h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Santa Catarina revelou como era o comportamento de um dos mandantes do ataque a Florianópolis em 19 de outubro de 2024. No dia, barricadas e veículos foram incendiados em vários pontos da cidade e em regiões da Grande Florianópolis. O objetivo era encobrir a fuga de criminosos envolvidos em um ataque à comunidade do Papaquara, no Norte da Ilha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Pai de menina desaparecida em Blumenau se entrega à polícia no RJ

Justiça entra com ação contra templo religioso por denúncia de poluição sonora em BC

Mega-Sena brilha para Santa Catarina e três apostadores faturam bolada