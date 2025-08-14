Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis seleciona 120 filmes nacionais e internacionais Festival gratuito exibe curtas, longas e animações sobre infância, meio ambiente e diversidade; evento ocorre de 11 a 18 de outubro... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis vai exibir, entre 11 e 18 de outubro, 120 filmes nacionais e internacionais, além de sete longas convidados, marcando seu recorde de títulos em 24 anos de existência. A abertura será com a pré-estreia nacional da animação “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”, de Alê Camargo, no Teatro Ademir Rosa, no CIC (Centro Integrado de Cultura).

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível mostra! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem mata ex-companheira com tiros dentro de loja em SC

Moradora de Jurerê Internacional recebia Bolsa Família como pessoa em situação de rua

Adoção à beira-mar: postos de guarda-vidas nas praias de Florianópolis poderão ser ‘adotados’