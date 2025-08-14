Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis seleciona 120 filmes nacionais e internacionais
Festival gratuito exibe curtas, longas e animações sobre infância, meio ambiente e diversidade; evento ocorre de 11 a 18 de outubro...
A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis vai exibir, entre 11 e 18 de outubro, 120 filmes nacionais e internacionais, além de sete longas convidados, marcando seu recorde de títulos em 24 anos de existência. A abertura será com a pré-estreia nacional da animação “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”, de Alê Camargo, no Teatro Ademir Rosa, no CIC (Centro Integrado de Cultura).
