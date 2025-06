Mostra de cinema local acontece em Joinville com programação gratuita A programação da Mostra Joinville Faz Cinema é gratuita e conta com sessões de filmes locais, exibição de longas convidados, palestras... ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h56 ) twitter

Joinville recebe em julho a Mostra Joinville Faz Cinema, um festival dedicado ao cinema local. O evento acontece dos dias 24 a 27, no Sesc, localizado na rua Itaiópolis, 470, no bairro América. A programação é gratuita e conta com sessões de filmes locais, exibição de longas convidados, palestras e laboratórios de formação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do evento!

