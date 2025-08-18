Moto vira destroços em colisão violenta que matou homem na BR-282, em SC
Além da morte na BR-282, outros acidentes graves foram registrados em Campo Erê e Água Doce no domingo (17); confira os detalhes
Um motociclista de 38 anos morreu em um grave acidente na BR-282, em Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina, na noite de domingo (17). A moto ficou completamente destruída após colidir contra um Jeep Compass.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
