Moto vira destroços em colisão violenta que matou homem na BR-282, em SC Além da morte na BR-282, outros acidentes graves foram registrados em Campo Erê e Água Doce no domingo (17); confira os detalhes ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h19 )

Um motociclista de 38 anos morreu em um grave acidente na BR-282, em Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina, na noite de domingo (17). A moto ficou completamente destruída após colidir contra um Jeep Compass.

