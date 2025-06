Motociclista a mais de 100km/h bate em carro e morre em Itajaí Testemunhas afirmam que vítima estaria em alta velocidade; acidente acontece em cruzamento do bairro São Vicente ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 26/06/2025 - 01h55 ) twitter

Um homem de 31 anos morreu na manhã desta quarta-feira (25) após colidir com um carro em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. Testemunhas apontaram que a vítima estaria pilotando a moto em alta velocidade, possivelmente ultrapassando os 100km/h. Conforme informações preliminares da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 7h55 da manhã, entre as ruas Luiz Lopes Gonzaga e Jovita da Costa Ramos, no bairro São Vicente. O motociclista, que era natural da cidade de Registro, em São Paulo, morreu no local.

