Motociclista atropela ciclistas e morre arrastado por carro em rodovia de Chapecó
O grave acidente aconteceu na SC-283, na noite de quinta-feira (7); o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu no local
Um motociclista morreu na noite de quinta-feira (7) em um grave acidente na SC-283, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ele perdeu o controle da moto, atingiu dois ciclistas no acostamento e, ao cair sobre a pista, foi atropelado e arrastado por cerca de 70 metros por um carro que vinha logo atrás.
