Motociclista cai de viaduto, é atropelado e morre em SC; suspeito de provocar acidente é preso

Um homem foi preso nesta terça-feira (8), suspeito de provocar o acidente que derrubou um motociclista do alto do viaduto de acesso à estrada SC-401, na região norte de Florianópolis. Caída na rodovia abaixo do viaduto, a vítima foi atropelada e morreu no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

