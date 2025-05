Motociclista de 21 anos morre após acidente envolvendo motorista bêbado em SC Moto foi parar embaixo de um caminhão estacionado no Centro de Brusque ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 05h03 ) twitter

Um acidente fatal em Brusque foi registrado na noite de sábado (17). Um motociclista de 21 anos morreu após bater contra um Volkswagen Golf, no Centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, um homem de 26 anos, estava visivelmente bêbado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

