Motociclista de 22 anos morre após colidir contra caminhão na SC-157, no Oeste de SC O acidente envolveu um caminhão Volkswagen e uma Honda/Titan 150, em São Lourenço do Oeste, no Oeste de SC ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 23h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 23h23 )

Um motociclista de 22 anos morreu após colidir frontalmente contra um caminhão por volta das 22h45 de sábado (17), na SC-157, na altura do Km 30,1, em São Lourenço do Oeste, no Oeste catarinense. Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o acidente ocorreu em um trecho asfaltado, com sinalização vertical e horizontal em boas condições, mas sem iluminação pública.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

