Motociclista é flagrado ‘fazendo grau’ em via importante de Balneário Camboriú

BC Trânsito, autarquia responsável pela fiscalização viária, anotou a ocorrência na noite desta quarta

ND Mais

ND Mais|Do R7

Um motociclista foi flagrado dando um “grau” em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (27), na avenida Rui Barbosa, uma via importante do município. O BC Trânsito, autarquia responsável pela fiscalização viária, anotou a ocorrência por volta das 19h30.

