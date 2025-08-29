Motociclista é flagrado ‘fazendo grau’ em via importante de Balneário Camboriú
BC Trânsito, autarquia responsável pela fiscalização viária, anotou a ocorrência na noite desta quarta
Um motociclista foi flagrado dando um “grau” em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (27), na avenida Rui Barbosa, uma via importante do município. O BC Trânsito, autarquia responsável pela fiscalização viária, anotou a ocorrência por volta das 19h30. Saiba mais sobre essa infração e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais. Leia Mais em ND Mais:
Um motociclista foi flagrado dando um “grau” em Balneário Camboriú. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (27), na avenida Rui Barbosa, uma via importante do município. O BC Trânsito, autarquia responsável pela fiscalização viária, anotou a ocorrência por volta das 19h30.
Saiba mais sobre essa infração e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais: