Motociclista morre após acidente na SC-445
Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20), em Balneário Rincão
Um homem morreu após cair de moto na SC-445, em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20), na rotatória de acesso à Lagoa dos Freitas. A vítima ainda não foi identificada. Segundo os Bombeiros Voluntários, o chamado ocorreu por volta das 4h40. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista já sem vida, com o óbito confirmado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
