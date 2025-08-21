Logo R7.com
Motociclista morre após acidente na SC-445

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20), em Balneário Rincão

ND Mais|Do R7

Um homem morreu após cair de moto na SC-445, em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20), na rotatória de acesso à Lagoa dos Freitas. A vítima ainda não foi identificada. Segundo os Bombeiros Voluntários, o chamado ocorreu por volta das 4h40. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista já sem vida, com o óbito confirmado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

