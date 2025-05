Motociclista morre após bater a cabeça em calçada em Jaraguá do Sul Acidente entre motos ocorreu na tarde de quinta-feira (29); outra vítima teve fratura e foi levada ao hospital ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um motociclista de 27 anos morreu na tarde dessa quinta-feira (29) após um acidente de trânsito na rua Gerhardt Muller, no bairro Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A vítima foi identificada como Erick Cristopher Gutz. De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu duas motocicletas e foi frontal. Após a batida, Erick caiu e bateu com a cabeça na calçada. Equipes do Samu e dos Bombeiros Voluntários tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, mas ele não resistiu.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Bombeiros combatem incêndio de grande proporção em madeireira no Extremo Sul de SC

IronMan Brasil: Florianópolis terá alterações no trânsito no domingo; veja os trechos

Apostas de SC acertam a quina e garantem prêmio na Mega-Sena de 11 milhões