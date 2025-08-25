Motociclista morre após carro invadir a contramão na SC-155, diz PMRv
Motorista do HB20 saiu do local antes da chegada da polícia e encontrou o seu pai em um hospital, de onde saiu após recusar atendimento...
Um motociclista de 36 anos morreu em um acidente no km 99,900 da SC-155, em Seara, no Oeste Catarinense. A colisão ocorreu por volta das 21h de sábado (24). Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária Estadual), os indícios apontam que o carro que bateu contra a motocicleta invadiu a contramão momentos antes do acidente.
